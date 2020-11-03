Meclis'te AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.

DHA'nın haberine göre, TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor.