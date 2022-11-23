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Son dakika haberi Deprem provokatörlerine yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Giriş: 23.11.2022 - 23:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: EGM'den Deprem provokatörlerine yasal işlem -Son dakika haberleri
Deprem provokatörlerine yasal işlem
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AA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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