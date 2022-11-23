Deprem provokatörlerine yasal işlem

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.