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Son dakika haberi Deprem felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, deprem felaketinde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini söyledi. Soylu ayrıca, "Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 05.04.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberi: Deprem felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketinde son durumu açıkladı. Bakan Soylu can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini söyledi.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Soylu, "Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir. Ölü sayısı şöyle tespit ediliyor. Savcılıklar, Sağlık Bakanlığı ve özelliklerde kırsalda muhtar ve jandarmanın idari tespiti sonucunda yapılıyor.

Suriyeleri kardeşlerimizi Göç Genel Müdürlüğü tespit ediyor. Burada tüm kurumlar işbirliği içerisinde çalışıyor. Kamuoyunu yanıltmanın ne gibi bir sonucu olabilir bizim açımızdan. Ölü sayısı ne ise onu vermeye çalışıyoruz. Depremde ölenlerin sayısını az göstermek kimin işine yarar kimin işine yaramaz. Bunlar süreci itibarsız kılabilmek için ortaya çıkan dedikodular" dedi.

Fotoğraflar: AA

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