Dembele, PSG ile anlaştı!

Avrupa'da ara transfer döneminin son günü, flaş bir hamleye sahne olabilir.

BBC'nin haberine göre, Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ousmane Dembele, Paris-Saint Germain ile anlaştı.

İki kulübün bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlaması halinde 24 yaşındaki Fransız yıldız, sezonun ikinci yarısı itibarıyla Paris ekibinin formasını giyecek.

Katalan kulübü, 2017 yılında 100 milyon euro'nun üzerinde ödeme yaptığı Dembele için 20 milyon euro talep ediyor. Masadaki maddelerden bir diğeri de Dembele ile Icardi'nin takas edilmesi.

Dembele'nin yüklü maaşından kurtulmak isteyen Barcelona yönetimi, yıldız futbolcudan maaşında kesintiye giderek yeni sözleşme imzalamasını ya da kendisine yeni takım bulmasını istemişti.

Barcelona'ya geldiği 2017 yazından bu yana toplamda 700 gün süren 13 sakatlık geçiren 24 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon La Liga'da 6 maçta forma giydi ve 2 asist üretti.