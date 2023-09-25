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        Haberler Dünya DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı

        ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM: Suriye'nin kuzeyinde cumartesi günü yapılan baskında DEAŞ lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 20:39 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:15
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        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

        ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonları devam ediyor.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.

        CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi DEAŞ’lıların yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, DEAŞ’ın kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.

        Haberin temsili görseli AP ajansından servis edilmiştir

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