Darp fotoğraflarını eşinin ailesine gönderdi! Öldüren dayak!

İHA

Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde, insanın kanını donduran bir vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Dursun (38), eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32), darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Tedavi altına alınan genç kadınının yapılan muayenesinde vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı.

KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Kendisini yaraladığı iddia edilen Ramazan Dursun ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKUDAN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi otopsi yapılması için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan Özlem Dursun'un olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğu, olay yerine gelen polis ekiplerine eşinin korkusundan dolayı şikayetini geri çektiği öğrenildi.