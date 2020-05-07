Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit Danıştay Başkanı seçildi. Danıştay’ın 24. başkanı olan Yiğit 4 yıl bu görevi sürdürecek.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör 20 Mart’ta yaş haddinden emekli oldu. Danıştay Genel Kurulu’nda daha önce yeni başkanı belirlemek için 25 Mart’ta seçim yapılması kararlaştırıldı. Ancak; koronavirüs tedbirleri kapsamında bu tarih ucu açık olarak ertelendi.

5 ADAY YARIŞTI

Daha sonra seçimin 5 Mayıs Salı günü yapılması kararlaştırıldı. 5 Mayıs’ta Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçimde; 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı. İlk tur oylamadan sonra Samur yarıştan çekilince; dört isimle seçime devam edildi. Ancak; 3 tur halinde yapılan 12 oylama sonucunda hiçbir isim üye tam sayısının salt çoğunluğunun bir fazlasının desteğine yani 65 oya ulaşamadı. Seçime 6 Mayıs Çarşamba günü devam edildi. Yapılan turların sayısı 8’e oylamaların sayısı ise 32’ye ulaştı. Ancak adaylar yine 65 oya ulaşamadı.

65 OYLA YİĞİT SEÇİLDİ

Bugün Danıştay Genel Kurulu’nda seçimin 9 turunda sonuç çıktı. 34., oylamada 65 oya ulaşan Zeki Yiğit Danıştay’ın yeni başkanı oldu. Adaylardan Fethi Aslan 33, Enver Kaya 11, Nizametin Kalaman 8 oyda kaldı. Seçim sonucunda Danıştay’ın 24. başkanı olan Yiğit, 4 yıl bu görevi sürdürecek.

ODASINDA BÖCEK BULUNMUŞTU

2011 yılında Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcısıyken Danıştay üyeliğine seçilen Yiğit, FETÖ’nün yasa dışı dinlediği isimler arasında bulunuyordu. Yiğit’in 2012 yılında Danıştay'daki makam odasında “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazı bulunmuştu. Danıştay’da FETÖ yapılanmasının etkinliğinin kırılması için mücadele eden önemli isimlerden biri olan Yiğit, Ocak 2013’ten Ocak 2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliğinde görevinde bulundu.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

1965 Zonguldak Alaplı doğumlu olan Zeki Yiğit, 197 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Genel Kurulunca 22 Ocak 2013’te Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Yiğit bu görevini Ocak 2020’ye kadar sürdürdü. Yiğit ve evli ve dört çocuk babası.