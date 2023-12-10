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Konya'da, "Pes" dedirten bir olay yaşandı. Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı C.S.'yi (13) aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

NİŞAN MERASİMİ SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI DHA'da yer alan habere göre 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI REKLAM Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

AİLE FERTLERİNİN İFADESİ ALINDI Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.