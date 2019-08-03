03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katılacak.
Yeşilköy'de bugün temeli atılacak kilise ile ilgili haberi ilk kez duyuran Habertürk muhabiri Emrah Doğru, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ile konuşmuştu. Susin şunları söylemişti:
"AŞIRI SEVİNÇLİYİZ, MUTLUYUZ"
“Cumhuriyet tarihinde bir ilki yaşıyoruz, bu güzel ilki ise Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştiriyoruz. Bütün Süryani Ortodoks Cemaati olarak çok büyük bir heyecan içerisindeyiz, Cumhurbaşkanımızın büyük katkıları ile temeli atılacak olan bu kilisenin özellikle izinleri konusunda çok büyük destekleri oldu. Çok aşırı sevinçliyiz, mutluyuz. Süryani Cemaatimizin yoğun olarak yaşadığı, Yeşilköy, Bakırköy ve Florya’da ki vatandaşlarımıza güzel hizmeti olacak.”
"CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİ"
Süryani Kadim Vakfı Başkan Yardımcısı Kenan Güldal da "10 seneden bu yana kilise için çaba harcıyoruz. Başta sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımızın iradesi ile gerçekleştirdiğimiz kilisemizin inşaatı toplumumuzda büyük sevinç ve mutluluğa neden olmuştur" diye konuşmuştu.
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