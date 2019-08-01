Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin yaşanan bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, bu süreçte kendilerine çok büyük desteleri olduklarını söyledi.

Susin, “Cumhuriyet tarihinde bir ilki yaşıyoruz, bu güzel ilki ise Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştiriyoruz. Bütün Süryani Ortodoks Cemaati olarak çok büyük bir heyecan içerisindeyiz, Cumhurbaşkanımızın büyük katkıları ile temeli atılacak olan bu kilisenin özellikle izinleri konusunda çok büyük destekleri oldu. Çok aşırı sevinçliyiz, mutluyuz. Süryani Cemaatimizin yoğun olarak yaşadığı, Yeşilköy, Bakırköy ve Florya’da ki vatandaşlarımıza güzel hizmeti olacak” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Süryani Kadim Vakfı Başkan Yardımcısı Kenan Güldal ise yaşanan gelişmeyle ilgili şunları söyledi: "10 seneden bu yana kilise için çaba harcıyoruz. Başta sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımızın iradesi ile gerçekleştirdiğimiz kilisemizin inşaatı toplumumuzda büyük sevinç ve mutluluğa neden olmuştur.

Cumartesi günü saat 14:00’de temel atma törenimize Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ayrıca bizi son derece mutlu etmiştir. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu kilise inşaatımız dünyaya verebileceğimiz en büyük birlik ve beraberliğimizin mesajıdır. Başta Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakan ve bürokratlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız” dedi.