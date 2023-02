"Bugünkü Türkiye milletiyle, devletiyle barışmış bir Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'de her şeyin çözümü mümkün olacaktır. Kısa süre içerisinde yerleşme, diğer konular halledilecektir. 3 önemli konu vardır; beslenme, barınma, emniyettir. Allah'a çok şükür 21 gün içerisinde ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya gayret göstermişlerdir. Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları ülkeyi bu felaketten kurtaracaktır."

Hamd olsun Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde yaşadığımız güçlü depremlerin en çok etkilediği şehirlerden biri Adıyaman'dır. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Sizden helallik istiyoruz. Her şeyin farkındayız. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Depremin bölgesinin tamamında 553 bin 415 bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma işlemleri hızlandı. Zarar tespit işlemleri de tamamlanmak üzere. Çadır kentlerdeki 4 bin 600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor.

Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Sosyal marketler depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Yakacak yardımı sürüyor. Hayvanları telef olan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi unutmuyoruz.

Adıyaman genelinde altyapı sıkıntıları önemli ölçüde çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu hal yoluna sokuldu. Etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraberce yeniden inşa edeceğiz.

Deprem bölgesinde inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. İnşası başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681 köy evi yapacağız. Bunlara altyapısıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle, camisiyle bir yerleşim yerinin ihtiyaç duyacağı müştemilatı da yerine getireceğiz.

"DALKAVUKLARA KULAK ASMAYIN"

Diğer şehirlere giden vatandaşlarıma sesleniyorum; şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu terk etmeyin. Yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy evi, ahırın yerine yenisini yapacağız. Zarar gören her fabrikayı, işletmeyi ayağa kaldıracağız. Her bir şehrimize daha canlı ekonomi, daha canlı turizm, daha canlı bir sosyal hayat... Daha canlı bir gelecek kurmakta kararlıyız. Sizden bir yıllık süre istiyorum.

Her fani gibi bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız olabilir. Kaybedilen canları elbette geri getiremeyiz ancak, diğer kayıpları telafi edecek kudrete sahibiz.

Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a, Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizlerle olan kim, sizlerle yol yürüyen kim? Milletçe dirayet gösterdikçe hiçbir felaket, tuzak, saldırı bizi yıkamaz.

TÜTÜNDE VERGİ İNDİRİMİ

Sarmalık kıyılmış tütünden üreten kooparatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Yüzde 55 olan ÖTV oranını yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre daha avantajlı şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulabilecekler.