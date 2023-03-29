HABERTURK.COM

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' dedi. Asgari ücret ocak ayında 8 bin 500 lira olmuştu. Asgari ücret 2022 yılında enflasyon hedeflerin üzerinde çıktığı için Ocak ve Temmuz ayında iki kez güncellenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında elektrikte tüm abonelerde ve doğalgazda sanayi aboneleri için nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirim yapıyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi töreninde de müjdeler vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 bin güvenlik korucusunun emekli maaşlarına gelen zamdan faydalanmasını sağlayacaklarını duyurdu. İlk TOGG'u pazartesi günü teslim alacağını aktardı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Naime Sert