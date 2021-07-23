Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Rize'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel bölgesine gidiyor. Cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesinde kılacak olan Erdoğan, kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapacak.

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