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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz, Türkiye'ye ziyaret tarihi inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 22:27 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Lideri Özgür Özel'e açık çağrıdan, Irak ziyaretine, öğretmen atamalarından Rus Lider Putin'in Türkiye ziyaretine değin birçok alanda önemli açıklamalarda bulundu.

        İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

        "ERBİL'İ DE ZİYARET EDEBİLİRİZ"

        Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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        "PUTİN'İN ZİYARETİ NETLEŞECEK"

        Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir.

        "SAYIN ÖZEL'E KAPIMIZ AÇIK"

        CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.

        ÖĞRETMEN ATAMALARI

        Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.

        Ayrıntılar gelecek...

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