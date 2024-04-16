Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Lideri Özgür Özel'e açık çağrıdan, Irak ziyaretine, öğretmen atamalarından Rus Lider Putin'in Türkiye ziyaretine değin birçok alanda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

"ERBİL'İ DE ZİYARET EDEBİLİRİZ"

Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.