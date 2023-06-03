Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis yolunda motorize ekipler eşlik ederken, Cumhurbaşkanlığı makam aracına güller atıldı. Meclis girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı.

Erdoğan, Meclis bahçesinde tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis yolunda motorize ekipler eşlik etti. / AA

Daha sonra Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis tören kıtasını selamladı.

GENEL KURUL'DA YEMİN TÖRENİ

Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için programı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na geldi. Erdoğan, mazbatasını geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den devraldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim" diyerek yemin etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti, MHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri ayakta alkışlarken, CHP'li milletvekilleri otururken, YSP'li milletvekillerinin çoğunluğu yemin törenine katılmadı. DEVA, Gelecek, Saadet Partililer ise ayakta selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminin ardından İstiklal Marşı okundu.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri Meclis'ten ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki törenin ardından Anıtkabir'e gitti. Aslanlı Yol'dan geçen Erdoğan, Atatürk'ün anıtkabrine geldi. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı çelengini Atatürk'ün mozolesine koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, Türkiye bir seçim sürecini daha rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında suhuletle neticelendirdi. TBMM'de görev yapacak 28. Dönem Milletvekillerini belirleyen milletimiz, ikinci turda da şahsımıza büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun bir 5 sene daha necip milletimize hizmet edecek olma bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz. Depremlerin yaralarını hızla sarıp depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12. Cumhurbaşkanı olarak devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'den ayrılmadan önce, restorasyonu yapılan Atatürk Müzesi'ni inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'den ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.