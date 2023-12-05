Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

        Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ile Filistin halkı ile dayanışmamızı açıkça belli ettik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, devam da edecekler.

        Katar'ın esir takası ve insani ara konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır.

        Türkiye olarak insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Garantörlük dahil bölge ülkeleri ile birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor.

        Körfez İşbirliği Konseyi'nin kendi içinde kurumsal yapısını güçlendirme çabalarını takdirle takip ediyoruz. Körfez bölgesi ile yakın temasımızı ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde sürdürmeye niyetli olduğumuzu da belirtmek isterim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Habertürk Anasayfa