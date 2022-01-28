Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında son sosyal medya paylaşımı nedeniyle 250 Bin TL’lik tazminat davası açtı. Ayrıca cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

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