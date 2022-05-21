Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

HABERTURK.COM

İsveç Başbakanı arasındaki kritik telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını beklediklerini belirttiği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİMSE KUSURA BAKMASIN EVET DİYEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cuma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Her şeyden önce bu terör örgütlerinin belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre, NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, NATO'ya terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. İsveç için de Finlandiya için de söylüyorum. AB üyesi ülkelerin birçoğu kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar, yer veriyorlar, silah-mühimmat temini yapıyorlar. Biz bunları biliyoruz. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz" demişti.

FİNLANDİYA "SAKİN KALMAK ÖNEMLİ" DEMİŞTİ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkışının diyalog yoluyla çözülebileceğini inandığını söylemişti.

İtalyan Corriere della Sera'ya konuşan Marin, "Bu aşamada sakin kalmanın, Türkiye ve diğer tüm üye ülkelerle görüşmelerde bulunmanın, soruları yanıtlamanın ve yanlış anlamaları düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.