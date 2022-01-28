Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülhane Camisi'ni açtı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi içerisindeki Gülhane Camisi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sağlık Bilimleri Üniversitemiz içerisinde muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Burada emeği geçenleri şahsım, milletim adına özellikle tebrik ediyorum. Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği oldu. Burada böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli" dedi.

2 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Temeli 2018 yılının Aralık ayında atılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii, 4 bin metrekare üzerinde bin metrekare olarak tasarlandı. Selçuklu mimarisinin ön plana çıktığı cami, kubbesiz, düz çatı, tek minareli ve tek şerefeli olarak tasarlandı. Cami bünyesinde, aynı anda 100 kişinin kullanabileceği bir kütüphane, 120 kişilik etüt salonu, kapalı otopark, gasilhane ve imam odası bulunuyor. Kapalı alanında aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği caminin iç ve dış doğramaları ahşap ve vitray cam şeklinde tasarlandı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.