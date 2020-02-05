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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli'nin Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tesisimizin devreye alınmasıyla önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. 3 ila 6 ton arasında dönüşüm işlemi gerçekleşirken, sıfır atık ilkesi uygulanacak.

Ülkemiz, Suriye ve Libya'da doğrudan askeri misyon görevi yürüten bir ülkedir. Sorumluluk üstlendiğimiz hiçbir yerde mahcup olmadık. Hedeflerimize doğru yürürken hiçbir günahsızın zarar görmemesini sağlayarak, tüm dünyaya mertlik dersi verdik. Elde ettiğimiz başarılarda askerimizin yürek ve bilek gücü yanında savunma sanayi teknolojilerinde geldiğimiz yerin katkıları var.

Bu başarı tablosu çok uzun, zahmetli, fedakarlıklarla örülü bir gayretin sonucudur. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. İhale süreci devam eden projelerde karşımıza 75 milyar doların üzerinde bir büyüklük çıkıyor. Sektörün cirosu bugün 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Ar-Ge 1,5 milyar dolara çıktı. Yerlilik ve millilik olmaz olmaz bir şarttır. Yerlilik oranı yüzde 70'lere çıkmış durumdadır.

Suriye ve Libya'da yaşadığımız durum füze savunma sistemlerine daha önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Hisar-A füze sistemini çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Bu sistemi hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. İlk yerli ve milli havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin testleri de başarıyla gerçekleşti. Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız. Siper'in çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettik.

Milgem'in 4'üncü korvetini filomuza kattık. Atmaca'yı bu gemimize entegre ettik. Bu gemileri artık ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Milgem projesinin 5'inci gemisinin inşasına başladık. Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. Çıkarma gemimizi bu yıl sonunda Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. Arkasında biz de denizlerimizde bu tersanelerimizde uçak gemisini de yapacağız. Türkiye bu hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden olacaktır. 6 denizaltında ilkini havuza çektik. Diğerlerinin inşası sürüyor.

Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı milli savaş uçağımızla vermiş olacağız. Akıncı İnsansız Hava Aracını uçurduk. Şimdi yakında bu da hizmete alınıyor. Gökbey helikopterimizde de seri üretime geçilecek. Tank, hafif zırhlı araç, İHA'ların motor ve güç aktarma sistemleri için projeler başlattık.

Savunma sanayimiz bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, geleceğin harp teknolojini hazırlıyor. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik silahlar ve lazer silahları üzerinde çalışmalar sürüyor. Havasoj projesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden olacağız. Radar sistemi de yerli ve milli imkanlarla üretildi. Yüzlerce savunma sanayi projemizle ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz.

Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bu coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Son 7-8 senedir yaşadığımız hadiseler güçlü kalmamızı gösteriyor. Bize lazım olan topyekûn güçtür. Türkiye'yi her alanda yükseltmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye son dönemde yaşadığı saldırıların üstesinden başarıyla gelebilmişse bunun siyasi, ekonomik, askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur.

Türkiye2nin girdiği her mücadelenin lokomotifi milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Masada ağırlığı olan bir ülke haline geldik. Ekonomide uğradığımız onca saldırıya rağmen yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Askeri alanda dengeleri değiştiriyoruz. Bu manzara karşısında yarınlarımıza çok daha güvenli şekilde bakabiliriz. Hiç şüphesiz en büyük şükranı şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz."