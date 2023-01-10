Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... ''Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıyoruz''

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada, 100 milyar lira olan esnaf kredi paketi limitini 50 milyar TL artırarak 150 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Destek paketinden 136 bin esnafın yararlandığı kaydeden Erdoğan, “Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede, 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı artıyor. Esnafın büyük teveccüh gösterdiği paketin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyar liraya çıkarıyoruz” dedi.

KART LİMİTİ 150 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci ve ikinci risk grubunda bulunan esnaf başına 500 bin lira kredi üst limitinden kullandırılan desteğin, diğer risk grubundaki esnafa da Haziran sonuna kadar yararlanma imkanı getirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank Paraf Troy kredi kartı bulunan esnafın kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz 12 ay vade ve yüzde 9.75 faiz imkanı sağladıklarını hatırlattı ve ekledi: “Paraf Troy esnaf kartı olanlar, hammadde, malzeme benzeri alımlarında kredi kartı üst limitini yüzde 50 artırarak 150 bin liraya yükseltiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Anadolu’yu asıl fethimiz her biri birer Alperen olan esnaflarımızın gönül kapılarını açmasıyla oldu.

Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnaflarımıza bakıyoruz. Orada şikayet duyuyorsak, hemen öne çıkan meselelere odaklanıyoruz.

Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toparlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz.

İlk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte kurup bu hale getirdiysek, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl onlarla birlikte tamamladıysak, ‘Türkiye Yüzyılı’nı da esnaflarımızla birlikte inşa edeceğiz.

Avrupa’dan Amerika’ya tüm dünya son 75 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla mücadele ediyor. Türkiye bu anlamda pozitif ayrışmayı başarmıştır.

Salgın döneminde esnaflarımıza sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak aktardığımız tutar 4.6 milyar TL.

ESNAFLARA TAHSİS EDİLEN 100 MİLYAR TL'LİK KAYNAK İÇİN HALKBANK KREDİ FAİZİ YÜZDE 7.5'E İNDİRİLDİ

2020-2021 yıllarında Halkbank kredilerinde 14 milyar TL erteleme yaptık.

Vergi indirimlerine kadar daha pek çok kolaylık sağladık

Desteklerimiz sayesinde bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.

Esnaflarımızın Halkbank’tan kullandıkları faiz indirimli kredi limitini 5 bin TL’den 500.000 TL’ye çıkarttık

ESNAF KREDİ PAKETİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 50 MİLYAR TL ARTIŞLA 150 MİLYAR TL'YE ÇIKARIYORUZ



Yatırımlardaki kredi limitini 1.5 milyon TL’ye yükselttik.

Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıyoruz

Ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan esnaf başına 500 bin lira kredi üst limitinden kullandırılan desteğin, diğer risk grubundaki esnafa da Haziran sonuna kadar yararlanma imkanı getirdik.

Halkbank Paraf Troy kredi kartı bulunan esnafın kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz 12 ay vade ve yüzde 9.75 faiz imkanı sağladık.

Paraf Troy esnaf kartı olanlar, hammadde, malzeme benzeri alımlarında kredi kartı üst limitini yüzde 50 artırarak 150 bin liraya yükseltiyoruz.

Geçtiğimiz yıl esnaflarımızın kooperatiflerimiz sayesinde kullandığı kredi bakiyesi 123 milyar TL’yi bulmuştur.

Dünyanın küçülmeyi konuştuğu dönemde 2022’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2 oranında bir büyüme oranına ulaştık.

İstihdamda 31.5 milyon ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık.

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı artışla refah kaybını ortadan kaldırdık.

Tabii bunun için 2023 seçimlerinde herhangi bir kazaya mahal vermemek gerekiyor.

Er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki seçimlerde karşımıza adaylar çıkmıştı. Biz ipi göğüslemiştik. Seçime şurada 4-5 ay kaldı ama hala karşımıza çıkabilen, ya da çıkartılabilen aday yok.

Masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır.

İki kavram çok önemli; güven ve istikrar. Kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini neden millet Cumhurbaşkanı diye seçsin ki?

Bir davula 6 tokmak birden inecek.

Bu modeldeki Cumhurbaşkanının Anadolu’daki insanın tarlasına koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla şahsiyeti, iktidarı olabilmesi mümkün mü?

Mutabakata vardık dedikleri bu sistem mevcut anayasamıza aykırıdır. Bu, sivil darbe teşebbüsüdür

6’lı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı dimdik duracaktır milletimiz.

Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler.

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Haberi Hazırlayan : Naime Sert