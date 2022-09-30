Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Kendi özgür ekonomi modelimizi oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık.

Ülkemize yönelik senaryoların son sahnesi ekonomik kriz üzerine kurulmuştur.

Ülkemiz ekonomisini faiz, kur kıskacından kurtarmak için kendi ekonomi modelimizi oluşturduk.

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