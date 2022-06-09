Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Yunanca mesajla Atina'ya 'Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez, ama kendi hakkını da çiğnetmez' uyarısı yaptı...

"AKLINI BAŞINA ALMASINI TEKRAR İKAZ EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanca ve İngilizce açıklama yaparak, "Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajlarını şöyle sürdürdü:

"ULUSLARARASI CAMİANIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.

"SONU FELAKETLE BİTECEK BİR ÇABANIN ÖTESİNDE BİR ANLAMA SAHİP DEĞİL"

Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir.