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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını Beştepe'de kabul etti.

Erdoğan, programda açıklamalara bulundu: "Birliğimiz aradan geçen süre zarfında büyüdü, güçlendi. Birlik, kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve antisemitizmle mücadelede en ön saflarda yer aldı. Avrupa'daki Türk diasporasının karşılaştığı sınamalar değiştikçe birliğin faaliyet sahası da genişliyor.

"BATIDA İSLAM DÜŞMANLIĞI TIRMANIYOR"

Biz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Batıda İslam düşmanlığı tırmanıyor. İslam düşmanlığının tırmandığı bu dönemde sizlerin sırtında ağır bir yük bulunuyor.

REKLAM Yurt dışında yaşayan onlarca vatandaşını ırkçı teröre kurban vermiş bir ülke olarak sessiz kalamayız. Nefret suçlarıyla mücadele konusunda Avrupa'da bir ayrım söz konusu. Mağdurun kimliği belirleyici oluyor. Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi utançtır, skandaldır. Müslümanlara ve göçmenlere yönelik saldırıların daha soruşturma aşamasından örtbas edildiğini biliyoruz. "SİYONİST LOBİYE RAĞMEN ZALİME ZALİM DİYORUZ" Gazze'ye en fazla yardım yapan ülkeyiz. İsrail'in soykırımını daima gündemde tuttuk. Siyonist lobiye rağmen zalime zalim diyoruz. Küresel Siyonist lobinin baskılarına rağmen tavrımızı koruyoruz. Gazze'de tüm bu vahşet yaşanırken hiçbir batılı lider sesini yükseltmedi. İsrail'e 'artık yeter' diyecek bir cesur yürek çıkmadı. Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE GAZZE İSYANI ABD'de vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler katliama tepki gösteriyor. Başını kuma gömüp yatışmasını bekleyenler var. Öğrenci ve akademisyenler türlü işkenceye maruz kalıyorlar." "ANTİSEMİTİZM LEKESİ BİZE YAPIŞMAZ" Konuşmasında ayrıca, "Antisemitizm lekesi bize yapışmaz" diyen Erdoğan, "Türkiye düşmanlığı ile bir yere varamazsınız" ifadelerini kullandı.