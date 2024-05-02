Asırlık apartman Ankara'nın belleğine ışık tutacak

Bizler de bu yönde yapılacak her çalışmaya öncü, her çalışmanın muhafızı ve emek vereni olmak için büyük bir irade koyuyor ve tekrar tekrar öneriyoruz. Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı olarak 1922 yılında Ankara'ya kazandırılan bu mimari eser, 'Kent Belleği Müzesi' ile Ankara tarihine, Ankara turizmine ve Ankara'nın geleceğine armağan edilsin diyoruz. Bu konuda bütün bileşenleri, bütün kentlileri bütün sorumluluk alacak olan kent sakinlerini sorumluluk almaya davet ediyoruz.