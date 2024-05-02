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        Haberler Yaşam Asırlık apartman Ankara'nın belleğine ışık tutacak

        Asırlık apartman Ankara'nın belleğine ışık tutacak

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ankara Kent Konseyi (AKK), kent belleğini yansıtmak amacıyla 1922 yılında inşaatı tamamlanan ve terk edilmiş durumda olan 'Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı'nın müze yapılması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:16
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          Kurtuluş Savaşı'nda Milli Mücadele'ye satın aldığı uçakları ve askeri mühimmatları Türk ordusuna bağışlayarak destek veren tüccar Erzurumlu Nafiz Kotan'ın Altındağ ilçesinin Ulus semtinde yaptırdığı apartman, şehrin ilk kaloriferli ve asansörlü binası olma özelliği taşıyor.

        • 2

          Işıklar Caddesi ile Alataş Sokağı'nın kesişiminde 200 metrekarelik bir alan üzerine Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından 1922 yılında yapımı tamamlanan 4 katlı apartman, günümüzde kilitli, bakımsız ve terk edilmiş halde bulunuyor.

        • 3

          Ankara Kalesi ile müzeler bölgesinde yer alan apartmanın, 1800'ün üstünde bileşeni bulunan AKK'nin Kent Belleği Müzesi olması için aldığı tavsiye kararı doğrultusunda ABB kamulaştırma çalışması başlattı.

        • 4

          "BURAYI KENT BELLEĞİ MÜZESİ OLARAK YAŞATMALIYIZ"

          Apartmanın tarihi önemine ilişkin değerlendirmede bulunan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın, tarihiyle cumhuriyetin kalbi olduğunu belirterek, Altındağ ilçesindeki Arslanhane ve Polatlı'daki Gordion Antik Kenti'nin yakın zaman içerisinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiğini anımsattı.

        • 5

          Dünyadaki kültür çevrelerinin Ankara'yı yakından takip ettiğini ve buraya gelmek için can attığını anlatan Yılmaz, "Bu kent verilerine, Cumhuriyetin ilk dönem eserlerinden Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı'nı da eklemeliyiz. Burayı kent belleği müzesi olarak yaşatmalıyız. Buradan kurtuluştan kuruluşa bütün süreci her detayıyla göreceğimiz bir diyaloğu, bir süreci, bir belleği oluşturma arzusundayız.

        • 6

          Bu binanın sahibi olan Erzurumlu Nafiz Bey aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında Kuvayımilliye saflarında yer almış bütün servetini de Kurtuluş Savaşı ve milletimizin bağımsızlığı için harcamıştır" dedi.

        • 7

          "KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLADI"

          Kotan'ın, Ankara Palas, Milli Savunma Bakanlığı, Etnografya Müzesi, Türkiye İş Bankası gibi kent belleği çalışmasında yer alan binaların yapımına katkı sağladığını da ifade eden Yılmaz, atıl durumdaki Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı'nı kente ve kentliye yeniden kazandırmak istediklerini vurguladı.

        • 8

          AKK olarak aidiyet duygusu oluşması için hayata geçirdikleri projeler gibi söz konusu apartmanın da yaşatılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

          "Ayrıca bu binanın mimari olarak ilklerden sayılabilecek özellikleri, mimarlık çevreleri tarafından çok yakından takip edilmektedir. Ankara'nın tarihsel mirası olan Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı kentin kalbinde yeniden diriltilmelidir. ABB bu çerçevede daha önce çalışmalar başlatmıştı. Binanın kamulaştırılması için ailelerle görüşmeler yapılmış, dönem dönem aksaklıklar çıkmıştı.

        • 9

          Günümüzde ABB'ye bağlı Ankara'nın tarihi ve kültürünü araştırma komisyonu tarafından hazırlanan raporla, Ankara belleğine katkı yapmak maksadıyla Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı'nın tarihi araştırıldı ve kent tarihine yeniden kazandırılması talep edildi. ABB Meclisi, tüm partilerin oy birliğiyle bu raporu kabul etti ve kamulaştırma süreci başladı.

        • 10

          Bizler de bu yönde yapılacak her çalışmaya öncü, her çalışmanın muhafızı ve emek vereni olmak için büyük bir irade koyuyor ve tekrar tekrar öneriyoruz. Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı olarak 1922 yılında Ankara'ya kazandırılan bu mimari eser, 'Kent Belleği Müzesi' ile Ankara tarihine, Ankara turizmine ve Ankara'nın geleceğine armağan edilsin diyoruz. Bu konuda bütün bileşenleri, bütün kentlileri bütün sorumluluk alacak olan kent sakinlerini sorumluluk almaya davet ediyoruz.

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