Beşiktaş'ta hoca arayışı: Gözler sportif direktör konusunda

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, Almanya'da temaslarda bulunurken yeni hocanın yanı sıra sportif direktör konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SPORTİF DİREKTÖR KONUSU BELİRLEYİCİ OLACAK

Başkan Hasan Arat, Bayer Leverkusen A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Bu pozisyon için farklı isimlerle de temas kurulduğu öğrenildi. Hoca konusunda listesinde yabancı isimlerin yanı sıra Nuri Şahin ve Sergen Yalçın da olan siyah-beyazlılar, sportif direktör pozisyonundaki hamleye göre kararını verecek. Bu nedenle sportif direktör konusunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.