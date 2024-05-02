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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe Paulo Diaz'ın peşinde! - Son dakika transfer haberi - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş ve Fenerbahçe Paulo Diaz'ın peşinde!

        Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Arjantin basını, ezeli rakiplerin River Plate'te forma giyen Şilili stoper Paulo Diaz için yarıştığını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:54
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        • 1

          Türk futbolunun devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi...

        • 2

          Arjantin basını, ezeli rakipler için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

        • 3

          El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

        • 4

          CSKA DA DEVREDE

          Türk ekiplerinin yanı sıra Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ifade edildi.

        • 5

          17 MAÇTA FORMA GİYDİ

          River Plate formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Diaz, 1 gol kaydetti.

        • 6

          PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON €

          Arjantin ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diaz'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

        • 7

          PAULO DIAZ KİMDİR?

          Doğum tarihi/Yaş: 25 Ağustos 1994 (29)

          Doğum yeri: Şili / Santa Cruz

          Boy: 1,82 m

          Mevki: Defans - Stoper

          Yan mevki: Sağ Bek - Sol Bek

          Ayak: Sağ ayak

          Güncel piyasa değeri: 5 milyon €

          Oynadığı takımlar: Palestino, Colo-Colo, San Lorenzo, Al-Ahli, River Plate

          Bu sezonki performansı: 17 maç 1 gol, 1,442 dakika

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