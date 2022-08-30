Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri öncesinde Beştepe'deki programda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Yunanistan'a sert tepki göstererek, "Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir. Bu NATO'ya yapılmış bir tacizdir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir milletiz. Anadolu'daki son devletimizin ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şu dönemde artık tarihimizi daha iyi öğrenmemizin, ecdadımızı daha iyi anlamamızın önünde hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. Milli Mücadele kahramanlarımızın aile fertleriyle buluşmamızı, hem onlar için bir hak teslimi hem de tarihimize ve ecdadımıza daha iyi sahip çıkmamıza vesile olacak bir adım olarak değerlendiriyorum.
YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ
Yunanistan bizim ne ekonomik ne de siyasi olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.
Bir ülke uçağına radar kilidi atılması da düşmanca bir harekettir. Bu NATO'ya yapılmış bir tacizdir.
Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.
"BİZDEN ESİRGENEN HER ÜRÜNÜ ÜRETME KABİLİYETİNE SAHİBİZ"
Amerika bize vermedikleri F-35'leri, Yunanistan'a ikram ederek Rus Hava Savunma sistemlerinin güya gözü gibi savunduğu bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır.
Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umurumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz.
"ÜLKEMİZİ DÜNYA LİGİNİN EN ÜSTÜNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye 100 yılı haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz.
Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan budur."
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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