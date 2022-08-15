Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Partimizin kuruluşunun 21.yılına kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Bugün, milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var.
'TÜRKİYE, KAST DÜZENİNDEN DE KURTULDU'
Kurucu değerlerimizden, bizi biz yapan prensiplerden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Türkiye, bizim dönemimizde, sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar.
'2002'YE GÖRE DAHA HUZURLUYUZ'
Yıllarca bu milletin çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın baş örtülü baş örtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.
Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir.
'CHP ZİHNİYETİ YERİNDE SAYMAYI SÜRDÜRÜYOR'
Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil kalkınma ve insani yardımlarda dünyada örnek olan bir Türkiye var.
Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. Bu ülkenin açığı, demokrasiyi içselleştirmiş yerli ve milli muhalefet açığıdır.
'MEŞREP TARTIŞMALARI ALEVLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR'
Ülkemize çok ağır bedeller ödeten meşrep tartışmaları da yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. "
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