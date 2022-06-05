Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi. Konuşmasında buğday alım fiyatlarına da değinen Erdoğan, "Sert ekmeklik buğdayın tonuna 7 bin 50 TL ödenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "AK Parti istişare ile kurulmuş ve istişare kültürünü yaşatmış bir partidir. En büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz.

Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalan ve iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. İçeride hiçbir vatandaşımıza kendini sahipsiz hissettirmeyecek adımlar atmaya devam edeceğiz.

'BİZİ HEDEF ALMALARININ GERİSİNDE HAZIMSIZLIK VAR'

Aslını inkar eden haramzadeler her gün bir başka kılığa bürünebilir, kimse bizden böyle bir tavır sergilememizi beklemesin.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden rahatsız olanların bizi ve hükümetimizi hedef almasının gerisinde hazımsızlık vardır. Bizim yolumuz dün olduğu gibi bugün de ya istiklal ya ölüm yoludur. Bizim hayalimiz dün olduğu gibi bugün de gözü hep geleceğe dönük bir Türkiye sevdasıdır.

'TÜRKİYE TAKOZ SİYASETİNDEN ÇOK ÇEKTİ'

Türkiye geçmişte takoz, istismar ve ayrıştırma siyasetinden çok çekti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

Beklentilerimiz karşılanmadan NATO'nun genişlemesi konusunda tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.

'FİYAT ARTIŞLARINI MERCEK ALTINA ALDIK'

(Enflasyonla mücadele) Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarıyla izah edilemeyecek fiyat artışlarını mercek altına aldık.

Üreticiler başta her kesimden vatandaşımızın gelirini artırarak arada farkı azaltmaya çalışan programlar hazırlıyoruz.

ÇİFTÇİLERE VE MEMURLARA MÜJDE

Çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum. Muhalefet ve mandacı ekonomistler 'buğday ithal ediyoruz' yalanını yaymaktan geri durmuyor.

Tahıl fiyatındaki dalgalanma üretim eksikliğinden değil. Biz buğdayı kendi ihtiyacımız için değil, onu işleyip tüm dünyaya satmak için ithal ediyoruz.

BUĞDAY ALIM FİYATLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak.

TMO'nun arpa alım fiyatı da ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir

Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memurlarımıza da müjde vermek istiyorum. 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladık.

Meclis'e sunma aşamasına getirdik. Yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla açıklayacağım."