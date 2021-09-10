Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Bugün artık ekonomisi ile büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Sel ve yangın felaketinde dünyaya örnek gösterecek bir başarıyla süreci yönettik.

Devletimiz vatandaşımızı sahipsiz bırakmamıştır. Sel ve yangın felaketini yaşayan iller devleti yanında hissetmiştir. Muhalefet ise insanımızın yaralarını sarmaya çalışmak yerine milletin acısını istismar etmeye çalıştı.

'FATİH' BENZETMESİNDE AKŞENER'E TEPKİ

Siyasetimizi karşımızdaki vahim muhalefete göre belirlemiyoruz. Onları çapsızlığıyla baş başa bırakıp yola devam ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyorlar. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Taksim olaylarında başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara 'Zulüm 1453'te başladı' yazdılar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun.

Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Fatih kim sizler kim?

'CHP YİNE YALANDAN İKTİDAR DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Öte yandan teşkilatlarımızın her bir ferdi partimizin şehirlerdeki uç beyleridir. Biz teşkilatımızın görüşlerine hep önem veren bir parti olduk. AK Parti hareketinin kökeni ise, Malazgirt'te, Söğüt'te, Dumlupınar'da ve Çanakkale'dedir.

Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesinden önce olduğu gibi yine yalandan iktidar devşirmeye çalışıyor.

CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da Bizans benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun bir parçasıdır.

Ancak bizim milletimiz kuklayı da, kuklacıyı da gayet iyi görmektedir. Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."