Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Yangından etkilenen tüm alanlar afet bölgesi ilan edildi. Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon TL ödenek gönderildi. Afet bölgesinde vergiler de ertelenecek, SGK primleri ertelenecek, esnaf kredi ödemeleri ve faizsiz esnaf kredisi verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak ve bir yıl içerisinde tamamlanacak. Hedef bir yıl içerisinde yanan evleri yeniden yapmak.
"MANAVGAT'TA 16 MAHALLE ZARAR GÖRDÜ"
Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa edip vereceğiz. Yanan ve hasar gören evlere de kira yardımı yapılacak.
Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir. Manavgat'ta ilk tespitlere göre de 16 mahalle yangından zarar gördü. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan telef oldu.
"YANAN ALANLAR BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ"
Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine de elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 25'ten 15'e düşürülmüştür. Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur.
Anayasamızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla da kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Yanan her yeri fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak görevimizdir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız.
"SIKINTININ TEMELİ THK'NIN FİLOYU YENİLEYEMEMESİ"
Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi de THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır. Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.
"SABOTAJ ŞÜPHESİ BİZİ DE RAHATSIZ EDİYOR"
Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır. Öte yandan sabotaj şüphesi bizi de rahatsız ediyor. Bu konuyu da araştırıyoruz."
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