Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 15.00'te görüşecek.

Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Görüşmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin yasa teklifi sonrası, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen Anayasa değişikliği için yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyet, siyasi partileri ziyaret ederek Anayasa değişikliği için destek istemişti.

Yapılan istişarelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin masaya yatırması bekleniyor.