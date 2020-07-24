Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, 86 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılınacak.