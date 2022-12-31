Cristiano Ronaldo Al Nassr'da!

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2022 Dünya Kupası öncesinde Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı belli oldu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo'yla sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli süperstarın Al-Nassr'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken oyuncunun sezon başına 75 milyon dolar kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun ticari anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin ise 200 milyon doları bulması bekleniyor.

RONALDO'NUN İLK SÖZLERİ Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" sözlerini kullandı.

Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoşgeldin Cristiano