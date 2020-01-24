İstanbul’da Çinli bir kadın turist, domuz gribi taşıdığı şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinin acil bölümüne alınmıştı.

İHA'nın haberine göre kadın turist, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ambulanslarla Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

KORONAVİRÜSÜ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Çinli turist ile ilgili koronavirüsü şüphesi üzerinde duruluyor. Turiste, H1N1 mi yoksa koronovirüs teşhisinin konulup konulmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs konusunda saat 14.00'te basın açıklaması yapacağı kaydedildi.