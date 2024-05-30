Son dakika haberi Çin'den Filistin'e destek

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'de Arap devletlerinin liderleriyle bir zirvenin açılışını yaparken İsrail-Gazze savaşına odaklanan uluslararası bir barış konferansı çağrısında bulundu ve daha fazla insani yardım sözü verdi.

BM Yardım ve Çalışma Ajansı'na 3 milyon dolarlık yardım sözü veren Xi, iki devletli çözümün keyfi olarak yok edilemeyeceğini belirtti.

Filistin'in tam bağımsız ve BM üyesi bir devlet statüsüne destek verdiğini ifade eden Xi, "Savaş sonsuza kadar devam etmemeli, adalet sonsuza kadar yok olmamalı" dedi.

Xi, "Çin, ilişkilerimizi dünya barışı ve istikrarının korunmasında bir model haline getirmek için Arap tarafıyla iyi ortaklar olarak çalışacaktır." dedi. REKLAM Zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Tunus devlet başkanları katıldı. "FİLİSTİNLİLERİ GAZZE'DEN SÜRMEYİN" Zirvede Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin savaşın harap ettiği topraklarından sürülmemesini sağlamaya çağırdı. Sisi, "Uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ne derhal uzun vadeli insani yardım sağlamaya, İsrail kuşatmasını sona erdirmeye ve Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayan her türlü girişimi durdurmaya çağırıyorum" dedi.