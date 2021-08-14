Çin'de maden ocağını su bastı: 1 can kaybı, 19 işçi mahsur

Xinhua ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çinghay'daki Haybey Tibet Özerk İli'ndeki bir kömür madeni ocağını su bastı.

Yetkililer, ocakta çalışan 1 işçinin hayatını kaybettiğini ve 19 işçinin mahsur kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

ÇİNDE 32 BİN MADEN İÇİN DENETİM TALİMATI

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.