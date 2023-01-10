CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu isteğini reddetti

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna, "hayır" yanıtını verdi.

CHP ile İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri bugün yaptıkları istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi.

CHP, "Hayır" gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

CHP'li Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" dedi

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.