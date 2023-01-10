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Son dakika haberi CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu isteğini reddetti

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Red gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi

Giriş: 10.01.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu isteğini reddetti
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu isteğini reddetti
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CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna, "hayır" yanıtını verdi.

CHP ile İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri bugün yaptıkları istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi.

CHP, "Hayır" gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

CHP'li Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" dedi

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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