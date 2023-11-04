Son dakika haberi CHP'de seçim ikinci tura kaldı
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri sonuçlandı. Oylama sonucu Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da 664 oy aldı. Seçimler ikinci tura kaldı
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri sonuçlandı. Oylama sonucu Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da 664 oy aldı. 1346 delegenin oy kullandığı seçimde 18 oy geçersiz sayıldı. Seçimler ikinci tura kaldı.
3. TURDA SALT ÇOĞUNLUĞA BAKILACAK
2. turda da aynı oy çıkarsa 3. tur seçimlere gidilecek. 3. turda salt çoğunluğa bakılacak. Sonucun gecenin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.
İTİRAZLAR İNCELENECEK
Seçim sonuçlarına yapılan itirazlara bakıldıktan sonra saat 01.00 sularında üçüncü tur seçimleri başlayacak.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin bir bölümünün kendilerine ayrılan tribünlerden ayrıldığı gözlemlendi
Ayrıntılar geliyor...