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        Haberler Dünya Son dakika haberi Çelik'ten İsrailli bakana tepki

        Son dakika haberi Çelik'ten İsrailli bakana tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasıdır" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de İsrail bakanın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 20:53 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:45
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        Çelik'ten İsrailli bakana tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

        Sözcü Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasıdır" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ KEÇELİ DE İSRAİLLİ BAKAN'A YANIT VERDİ

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." ifadesini kullandı.

        X sosyal medya platformundan "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." paylaşımını yapan Keçeli, İsrail hükümet üyelerinin gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı.

        Keçeli, Türkiye’nin önceliğinin, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgede kalıcı barışın tesisi olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceklerini aktardı.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafını paylaşarak hakaret ve iftira içeren yorumlarda bulunmuştu.

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