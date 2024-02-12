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        Haberler Spor Diğer Cansu Bektaş'tan altın madalya - Diğer Haberleri

        Cansu Bektaş'tan altın madalya

        Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:57
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        Cansu Bektaş'tan altın madalya
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        Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

        Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu.

        Öte yandan bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.

        İspanya'dan Maria Garcia Rincon 72 kiloluk derecesiyle ikinci, Bulgaristan'dan Mey Nguen Nadezlida 69 kiloluk derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

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