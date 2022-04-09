Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağanüstü seçimli genel kurulu, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçecek. Olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

EROL BİLECİK: KAZANAN FENERBAHÇEMİZ OLACAK

Olağanüstü seçimli genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Tam bir demokrasi coşkusu içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en fazla taraftar sayısına sahip kulübüyüz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan Fenerbahçemiz olacak. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

LİSTEYİ 4 ADAY SEÇTİ

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığı için 4 aday listeyi birlikte seçti. YDK üyelerine sunulan liste sonucunda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçildi.

UĞUR DÜNDAR: VEFA BEY SOYADI GİBİ KÜÇÜLÜYOR!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu´nda başkanlığa aday olan Uğur Dündar, açıklamalarda bulundu. Birçok üyenin desteği ile aday olduğunu ifade eden Uğur Dündar, ekibine olan ilginin her geçen gün büyüyerek kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

YDK Başkanlığı için göreve talip olmalarından rahatsız olan küçük bir azınlık olduğunun altını çizen Uğur Dündar, Vefa Küçük´ü eleştirerek, "Tabi adaylığımızdan memnun olanlar kadar, manevi değeri büyük bu göreve talip olmamızdan yüksek derecelerde rahatsızlık duyan, Fenerbahçe´nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Sayın Vefa Küçük. Öyle ki, beni düelloya davet ediyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İftiralarda bulunmaktan çekinmiyor, seçim propagandasını direkt olarak benim üzerime kurguluyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bir bakın; korkuyor, karşıma çıkamaz, rövanş, hesaplaşma, sattı, proje, kan davası, darbe, ihanet. Bunları bana, hepinizin çok yakından tanıdığı Uğur Dündar´a söylüyor ve bu büyük makamı, bu sözcüklerle kirletiyor, küçültüyor. Ve ne yazık ki soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor. Tabii Vefa Bey, bırakın bir yüksek divan kurulu başkanına, Fenerbahçe kongre kartını cebine yeni koymuş bir üyeye bile yakışmayacak çirkinlikteki ifadelerle bana zerre zarar veremedi ama siz değerli divan kurulu üyelerimize, diğer başkan adaylarımıza ve mevcut başkanımıza, derin anlamlar içeren saygısızlıklarda bulundu. Sizlerin zihinlerini manipüle etmeye çalıştı. Kendisini önce Allah´a, sonra da sizlere havale ediyorum, gerekeni yapacağınıza kuşku duymuyorum" diye konuştu.

Uğur Dündar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yıllar boyu bana bahşettiğiniz en güvenilir kişi referansımla, Fenerbahçelilik tecrübemle karşınızda bulunuyorum. En büyük hedefimiz Fenerbahçe´nin birleştirici gücü olmaktı, biliyorum ki sizlerde de çok büyük karşılığı olan bir vaat bu. Bununla birlikte, seçilir seçilmez kısa bir süre içerisinde hayata geçirmek istediğimiz, askıda bilet, yüksek divan kurulu üyelerimize belirli oranlarda fayda sağlayacak sağlık fonu, sağlık sigortası indirimleri, hastane muayene indirimi gibi sponsorluklarla beslenmiş, 5-6 projemiz için derhal çalışmaya başlayacağız; hepsinin altyapısı hazır. Ayrıca sizlerin sorunlarını direkt olarak dinleyecek, bir telefon hattı kuracağız ve tüm sorunlarınızla doğrudan muhatap olacağız. Lacivert pusula bugün elinizden eksik olmasın, bana ve değerli ekibime vereceğiniz yetki için bir çocuk kadar heyecanlıyım. Yüksek Divan Kurulu seçiminin, tüm camiamızda yepyeni başlangıçlara, parlak bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."

NAİL KIR'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Nail Kır, açıklamalarda bulundu. Tarafsız ve bağımsız bir aday olduğunu dile getiren Nail Kır, "Başkan adaylığını açıklayan ilk yüksek divan kurulu üyesiyim. Kimseden icazet almadım, kendim ortaya çıktım. 1 senedir yapmayı düşündüğümüz projeleri ekibimizle belirledik. Söz verilmesine rağmen seçim ertelendi. Kulübümüz zarar görmesin diye sustuk. Yaptığımız seçim protokolünde yönetimin adaylara eşit uzaklıkta duracağını imza altına almıştık. 14 mart günü FB TV'de konuşmamı yaptıktan sonra seçim çalışmalarının şekli değişti. Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerin ellerinde dolaşmaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında başkanlığa aday olan 4 isim konuşmalarını gerçekleştirdi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adaylar arasında ilk söz alan Uğur Dündar, sarı-lacivertli camiaya uğurlu gelmeleri temennisinde bulundu.

Ekibine ilginin her geçen gün büyüdüğünü ve bunun kendilerini onurlandırdığını aktaran Dündar, adaylardan Sait Yılmaz ve Nail Kır'a seçim kampanyasını temiz yürüttükleri için teşekkür etti.

Göreve talip olmalarından rahatsız olan küçük bir azınlık bulunduğunu vurgulayarak Vefa Küçük'ü eleştiren Dündar, "Bu göreve talip olmamızdan rahatsız olan küçük bir azınlık da var. Buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, Vefa Küçük. Beni düelloya davet ediyor, iftiralardan çekinmiyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bakın; korkuyor, karşıma çıkamaz, rövanş, hesaplaşma, proje, kan davası, darbe, ihanet. Bunları bana söylüyor ve bu büyük makamı bu sözcüklerle kirletiyor ve ne yazık ki soyadı gibi küçülüyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin maddi ve manevi gelişime ihtiyacı olduğunun altını çizen Dündar, şunları kaydetti:

"Bizler de Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olarak çıktığımız bu yolda, hem bu kudreti kendimizde görüyor, hem de üyelerimizden aldığımız güçle Fenerbahçe'ye, başkana, yönetime ve tüm Fenerbahçe değerlerine pozitif katkı yapabileceğimiz özgüvenini yüreğimizde taşıyoruz."

YDK'nın üyelerin ikinci ailesi olacağının sözünü veren Dündar, "Meslek hayatım boyunca odamın kapısı hiç kapanmadı çünkü benim hiçbir zaman yedek bir ajandam, gizli bir gündemim olmadı. Yüksek Divan Başkanı olduğumda da bu durum değişmeyecek. Size Uğur Dündar sözü veriyorum, bu çatı altında kim olursanız olun güler yüzle karşılanacak, Fenerbahçelilik terbiyesi ve saygısıyla uğurlanacaksınız." diyerek sözlerini tamamladı.

VEFA KÜÇÜK: DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMIŞ

Vefa Küçük, hem eski başkan Aziz Yıldırım hem de mevcut başkan Ali Koç ile uyumlu çalıştığını ifade etti.

Görev süresinde neler yaptığını izah etmek için burada bulunduğunu aktaran Küçük, "Ben sizlerin oyuyla 2014 yılından beri 8 sene süre zarfında 2 başkanla çalıştım. Önceki başkanımızın listesinde yer alan Mithat Gün'e sevgi ve saygılarımı sunarak onun şahitliğine sığınıyorum. Aziz başkanla çok uyumlu, ona faydalı önünü açan faaliyetlerini destekledim. Zaman zaman fikir birliği, bazen ayrılıklar oluştu. Fikir birliği ve ayrılığı Fenerbahçe'ye daha iyi değer kazandırmak için olan bir mütalaadır. Ali Koç ile 4 seneden bu yana gayet uyumlu bir şekilde çalıştım. İnşallah 2 sene sonrada kendisiyle çalışmak nasip olur." diye konuştu.

Fenerbahçe'de 32 yıllık üye olduğunu hatırlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Yönetim kurullarında bulundum, Fenerbahçe'ye buradaki binayı yaptırdım hediye ettim, şuradaki havuzu yaptım kulübe armağan ettim. Sizler ne yaptınız ki bana hesap soruyorsunuz. Ben Fenerbahçe'ye bunları yaptım. Her şeyi inkar edebilirsiniz eserlerim ortada duruyor bunu kimse inkar edemez. Ben 2014 yılından beri yaptığım divan kurulu başkanlığımın yanı sıra 6 sene Futbol A.Ş'de bağımsız üye oldum. Kimsenin adamı olmadım, geçmişte de olmadım, gelecekte de olmuyorum. Fenerbahçe'ye 1 dakika dahi zaman ayırmamış, devamsızlıktan sınıfta kalmış 20 senedir buralarda gözükmemiş, sorumluluğun altına elini uzatmamış kişi gelmiş beni suçluyor. Benim bir yanlışım varsa kabul ediyorum. 4 sene Aziz Yıldırım ile 4 sene Ali Koç ile çalışırken onlarla olan mesaimi kimseyle bölüşmedim. Bunları böyle yapsaydım daha iyi miydi? Diğer kulüplerde örnekleri var. İkiye bölünmüşler. Ben bu ikiye bölünmüşlüğü önlemek için gayret ettim."

Başkanlık süresinde yaptıklarından memnun olanların kendisine oy vermesini isteyen Küçük, şunları aktardı:

"Seçildiğim zaman yeniden uyumlu çalışmayı vadediyorum. Nail Kır, Sait Yılmaz ve ben üçlü devam ederken Fenerbahçe'de sınıfta kalan dördüncü aday ortaya çıktı. 20 senedir bu arkadaş neredeydi, Fenerbahçe'ye ne yaptı. Fenerbahçe'nin neresinden ne tuttu. Ben kendisini televizyona davet ettim katılmadı. Benimle Vefa Lisesi'nde bir sene arkadaşlığımız oldu. O zamanda herhalde başarısız olduğu için sınıfta kalmış ikinci senesiydi. Bugün de Fenerbahçe'de devamsızlıktan dolayı sınıfta kalmış gelmiş derdimize deva olacak. Günahıyla sevabıyla 32 senedir burada görev yaptım. Bizim bir takım projelerimiz var. Onu bunu yapacağım demektense beni 8 senelik görev süremde yaptıklarımdan memnunsanız bana oy verin, memnun değilseniz istediğiniz delegeye oy verin."

SAİT YILMAZ: ASLA YALNIZ OLMAYACAKSINIZ

Sait Yılmaz, göreve gelmeleri durumunda her gün ulaşılır bir yönetim tarzı belirleyeceklerini dile getirdi.

Fenerbahçe sevdası için bir araya geldiklerinin altını çizen Yılmaz, "Biz değişime hazır olun derken Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan projeleri tespit ettik ve hazırladık. İlk günden beri ortaya koyduğumuz ayağı yere basan projelerimizin diğer adaylarca da dillendirildiğini görmekteyiz. Fenerbahçe bizden ne bekliyor bunu iyi anlamak lazım. Yüksek divan kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır. YDK daha aktif hale gelmelidir. Sadece divan toplantı günleri değil her gün ulaşılır divan kurulu olmalıdır. Bundan böyle asla yalnız olmayacaksınız." şeklinde görüş belirtti.

Adayların konuşmalarının ardından oy kullanma sürecine geçildi.