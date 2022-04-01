CANLI | Son dakika: 2022 Dünya Kupası'nda kura çekilişi başladı! 2022 FİFA Dünya Kupası kura çekimi ile gruplar belli oluyor... - Spor Haberleri

A GRUBU

Katar

Senegal

Hollanda

B GRUBU

İngiltere

İran

ABD

C GRUBU

Arjantin

Meksika

Polonya

D GRUBU

Fransa

Danimarka

Tunus

E GRUBU

İspanya

Almanya

Japonya

F GRUBU

Belçika

Fas

Hırvatistan

G GRUBU

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

H GRUBU

Portekiz

Uruguay

Güney Kore

INFANTINO'DAN AÇIKLAMA

FIFA Başkanı Infantino: "Burada olmak son derece heyecanlandırıcı. Artık ciddi bir aşamada olduğumuzu görüyoruz. Kura çekimi için sizlerle birlikteyiz. Bu Dünya Kupası gerçekten en güzel Dünya Kupası olacak"

KİMLER KATILIYOR?

Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana, kupa bileti alan ülkeler. Son 3 takım ise play-off'larla belirlenecek.

MASKOT TANITILDI

2022 Dünya Kupası'nın resmi maskotu La’eeb oldu. La’eeb, Arapça'da 'süper yetenekli oyuncu' anlamına geliyor.