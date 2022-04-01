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Haberler Futbol Dünya Futbolu CANLI | Son dakika: 2022 Dünya Kupası'nda kura çekilişi başladı! 2022 FİFA Dünya Kupası kura çekimi ile gruplar belli oluyor... - Spor Haberleri

Son dakika! CANLI | Dünya Kupası'nda kura çekiliyor!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yapılan kura çekimiyle belli oluyor. Canlı aktarıyoruz

01.04.2022 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI | Son dakika: 2022 Dünya Kupası'nda kura çekilişi başladı! 2022 FİFA Dünya Kupası kura çekimi ile gruplar belli oluyor... - Spor Haberleri

A GRUBU

Katar
Senegal
Hollanda

B GRUBU

İngiltere
İran
ABD

C GRUBU

Arjantin
Meksika
Polonya

D GRUBU

Fransa
Danimarka
Tunus

E GRUBU

İspanya
Almanya
Japonya

F GRUBU

Belçika
Fas
Hırvatistan

G GRUBU

Brezilya
Sırbistan
İsviçre

H GRUBU

Portekiz
Uruguay
Güney Kore

INFANTINO'DAN AÇIKLAMA

FIFA Başkanı Infantino: "Burada olmak son derece heyecanlandırıcı. Artık ciddi bir aşamada olduğumuzu görüyoruz. Kura çekimi için sizlerle birlikteyiz. Bu Dünya Kupası gerçekten en güzel Dünya Kupası olacak"

KİMLER KATILIYOR?

Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana, kupa bileti alan ülkeler. Son 3 takım ise play-off'larla belirlenecek.

MASKOT TANITILDI

2022 Dünya Kupası'nın resmi maskotu La’eeb oldu. La’eeb, Arapça'da 'süper yetenekli oyuncu' anlamına geliyor.

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