İstanbul'da yakalanan canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan DEAŞ mensubu yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Bnaman, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna çıkarıldı.

Burada savcılık tarafından ifadesi alınan Bnaman, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Bnaman'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmada canlı bomba eylemi yapmaya gönüllü olduğuna dair tespitler yer aldı

Hakimliğin tutuklama kararında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, işlem yapılan risalelerde DEAŞ terör örgütüne katılmak isteyen kişilerin öz geçmişlerinin bulunduğu, örgüt mensuplarının yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtım faaliyetlerinin yer aldığı, örgüte yeni eleman temin faaliyetlerinin de sürdürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla geçmesini sağlamak için çeşitli yöntemler arandığı aktarılan kararda, ayrıca soruşturma birimlerince şüpheli hakkında "istişhad" (canlı bomba) eylemi yapmaya gönüllü olduğuna dair tespitler bulunduğu kaydedildi.

Hakimliğin kararında, soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerdeki video ve fotoğraf kayıtları, banka dekontları, şüphelinin kod adı kullandığına dair tespit ve beyanının bulunması, ayrıca dosyada "Ebu Hüseyin" yazan kimlik kartı görseline ilişkin tespitlerin yer alması nedeniyle şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği ifade edildi.

Şüpheli Bnaman'ın hakimlikteki sorgusunda, Suriye'de Şam Üniversitesi'nde bankacılık enstitüsü olarak geçen bölümde 2010-2012 yıllarında eğitim aldığını, Lübnan'a hiç gitmediğini, soruşturma kapsamında geçen kimliğinin cep telefonuna nasıl geldiğini bilmediğini, kendisinin kod adının "Ebu Yasir" olduğunu, en büyük oğlunun adının Yasir olduğu için herkesin ona "Yasir'in babası" olarak seslendiğini, suçsuz olduğunu öne sürdüğü aktarıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANMIŞTI

İçişleri Bakanlığınca, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan DEAŞ mensubu yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın, Küçükçekmece ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklanmıştı.

Teröristin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, Bnaman'ın yakalanmasıyla, DEAŞ'ın planladığı 12'nci canlı bomba eyleminin engellendiği bildirilmişti.