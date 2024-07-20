Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulundu: "Sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz!" İşte Fenerbahçe - Youssef En-Nesyri transfer görüşmelerinde son durum ve detaylar
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Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin transferi için kulübün ardından futbolcuyla da anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki ödeme planı da netliğe kavuştuktan sonra Faslı oyuncu sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek.
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Oyuncunun kulübü Sevilla ile bonservis ücreti konusunda günler önceden anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupa’nın önemli liglerinden teklif alan Faslı oyuncuyu 4 yıllık sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı.
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Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan En-Nesyri’yi bedelsiz kaybetmek istemediği için pazarlıklarda olumlu bir tutum sergileyen Sevilla ile çözülmesi gereken tek nokta bonservisin ödenme şekli.
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Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcu için Sevilla’ya 19-20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertli ekip, bu bedelin yüzde 50’lik kısmını peşin, kalan kısmını da taksitler şeklinde ödemek istiyor.
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ALİ KOÇ: SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE
Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.
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SEVILLA SÖZCÜSÜ: "TRANSFER ÇOK YAKIN"
Öte yandan Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'a konuşan Sevilla Sözcüsü Javier Santos, "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı." ifadelerini kullandı.
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Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.
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ANTRENMANA ÇIKMADI
Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu.
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Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.
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PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.
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