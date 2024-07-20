Kahramanmaraş’ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde feci kaza! Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin içinde bulunan 1 kişi can verdi 1 kişi ise yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sunucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
OTOMOBİL İKİYE AYRILDI
Muhammet Ümit Y. idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Mahallesi Doğu Çevre yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki çınar ağacına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Muhammet Ümit Y. ile otomobildeki Teslime Nur Y. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Teslime Nur Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Muhammet Ümit Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.