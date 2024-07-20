Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

ERDOĞAN'I TATAR KARŞILADI

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KOYDU

Saat: 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılmak üzere alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Anıtı Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk Halkı’yla birlikte omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

REKLAM

Türk Milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekâtla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk Halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır.

Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

ERDOĞAN'DAN KIBRIS MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"50. yılımızda sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türkü'nün varlığı için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyorum. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, davaya destek veren Alparslan Türkeş'i şükranla anıyorum. Merhum Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı da rahmetle anıyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı tebrik ediyoruz.

Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz burada. İktidar ve muhalefet ayrımı olmadan hepimizin burada olması, Kıbrıs davasına verdiğimiz önemdir. Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tarihi gerçekleri haykırmak için de burada bulunuyoruz.

1963-1974 yılları Kıbrıs Türkleri için saldırıya maruz kaldığı bir dönemdi ve katliamın önüne geçemediler. 1974'e geldiğimizde saldırılar zirveye ulaşmıştı. Tam 50 yıl önce Mehmetçik o hançeri sökmek için tarihi bir adım attı. Tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtik ve bunu yerine getirdik. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını gösterdik.

Ateşe verilen tarlalara, gül bahçesine iner gibi indi Mehmetçiğimiz. Dr. Fazıl Küçük o tarihi günü şöyle anlatıyor: "20 Temmuz sabahı doğan güneş, Kıbrıs Türkü'nün 11 yıldır yaşadığı karanlığı söküp götürmüştür. O gün burada hangi gurur ve sevinç hakim ise Türkiye'de o gurur ve sevinç hakimdir.

"GÖZÜMÜZ TOROSLAR'DA KULAĞIMIZ ANKARA'DAYDI"

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türkleri'ni yok etme planını ortaya koydular. Köylerimizi yaktılar ve 10 yıl boyunca göçmen çadırlarında kaldık ancak Türklüğün onur ve şerefini ezdirmedik. Rumlar adanın tek hükümeti olarak kabul ediliyordu. 1974'e kadar bu süreç devam etmiştir. Yunanistan'daki askeri cunta ve EOKA yönetimi, halkımızı yok etmek istedi. Halkımızın gözü Toroslar'da, kulağı Ankara'daydı.

"GÖKLERİ YIRTAN TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI"

Bülent Ecevit onlara 'ülkenize dönmek istiyorsanız bir an önce dönün, birazdan hava limanları kapanacak' demişti. Gökleri yırtan Türk uçakları 20 Temmuz 1974 sabahı geldi Türk askeri. Paraşütle yağmur gibi gökten yere iniyordu Mehmetçiğimiz. Ulu Önder Atatürk yolumuzu çizmiştir. Bu yol bağımsızlık ve özgürlük yoludur. Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde her zaman yapıcı bir tutum sergiledik. Ancak Rum zihniyeti değişmedi hep hâkimiyetçe davrandı. Kıbrıs Türk'ünü azınlık olarak gördü.Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırmayı talep ediyor. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz.

"RUMLAR ADA'YI HEDEF HALİNE GETİRMEKTEDİR"

Kıbrıs Türkeri'ne uygulanan ambargolar asla kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türklerini kendilerine muhtaç hale getirmek istemektedirler. Beklentimiz eşit egemen statüde hakimiyetimizin tescil edilmesidir. Rum yönetiminin güneyi askeri bir operasyon merkezi haline getirmesi Ada'yı hedef yapmaktadır. Yunanistan Savunma Bakanı güneyde Larnaka'ya yaptıkları ziyarette burada askeri bir liman yapmayı düşündüklerini söylemişlerdir.

Rum tarafının 3. ülkelerle yaptığı anlaşmalar bölgeyi riske etmektedir. Dünya Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı sıkıntılara nasıl yabancı kalmışsa, Gazze'de yaşananlara da kayıtsız kalmaktadır.

"SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Sayın Aliyev'e de burada teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve her alanda işbirliğine hazırdır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının güneydeki sınırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının nefesi oldunuz ve her platformda sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim. TBMM'de Kıbrıs için alınan tezkere kararı bizi memnun etmiştir.

Kurucu liderlerimiz Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı, anıyorum. Yanımızda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkürlerimi sunarken, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 20 Temmuz Kıbrıs Türkü'nün yoktan var oluşudur. Bayramımız kutlu olsun, ne mutlu Türküm diyene."