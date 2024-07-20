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        Haberler Gündem Başkent Ankara'da yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı - En Son Haberler

        Başkent Ankara'da yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karşıya geçmek isteyen bir çocuk, bir süre tereddüt ettikten sonra yola fırladı. Sağ taraftan gelen aracın çarpmasıyla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. O anlar da kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 23:32 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:40
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        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 994'üncü Cadde'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, aniden yola fırlayan bir erkek çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle birkaç metre savrulan çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Çocuk, yaralı olarak çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #ankara
        #Yenimahalle
        #haberle
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