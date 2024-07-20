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        Haberler Magazin Şener Kökkaya vefat etti - Magazin haberleri

        Şener Kökkaya vefat etti

        Oyuncu Şener Kökkaya, 82 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:11
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          Pek çok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya, hayata veda etti.

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          Kökkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" mesajını yayımladı.

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          Oyunculuk yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı.

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          'Hamdi Ortadirek' başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda iki yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

          Oyuncu, 'Organize İşler', 'Vizontele' ve 'Vizontele Tuuba' gibi filmlerde de rol almıştı.

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